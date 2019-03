Era ai domiciliari, lo trovano su un bus in zona stazione: arrestato

Nella serata di ieri 8 marzo, in Piazza della Stazione a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un italo bosniaco di 25 anni. Lo stesso, in regimento di arresti domiciliari per rapina, è stato sorpreso a bordo di un autobus di linea urbana. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.