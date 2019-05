Indagato per atti persecutori finisce ai domiciliari

Nel tardo pomeriggio di ieri, 23 maggio, a Vecchiano, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 49 anni. L'uomo, indagato per atti persecutori, si è reso protagonista di numerose violazioni alle prescrizioni imposte, così l’autorità giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura con gli arresti domiciliari.

Nel corso dei servizi di controllo sono state inoltre denunciate due persone, un uomo ed una donna, per l’inosservanza al foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pisa, ed uno straniero per non aver ottemperato nei termini imposti all’ordine di espulsione dal territorio nazionale.