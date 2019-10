Violazioni al Codice della strada: 45enne ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno arrestato un 45enne cittadino italiano, in esecuzione di provvedimento detentivo.

Più specificatamente i militari della Stazione di Navacchio (Cascina) hanno notificato all’uomo un ordine di esecuzione per espiazione di pena

detentiva domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa; l’arrestato dovrà espiare una pena di un mese e 10 giorni per reati inerenti violazioni al Codice della strada.