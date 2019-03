Droga nella cuccia del gatto: in manette

Due uomini sono finiti in manette ieri sera, 14 marzo, a Pontedera per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il primo, un 40enne tunisino, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva una dose di eroina, del peso di mezzo grammo, ad un tossicodipendente del luogo, in seguito segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore. La successiva perquisizione presso il domicilio dello straniero ha consentito il rinvenimento di altra dose di analogo stupefacente e di materiale idoneo al taglio ed al confezionamento della droga.

La seconda persona finita in manette è un cittadino italiano di 47 anni, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è risultato detenere 90 grammi di hashish, suddivisa in 9 dosi di vario peso, nascoste all’interno della spalliera di una cuccia per gatti, 6 spinelli già confezionati contenenti analoga sostanza, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.



Entrambi gli arrestati sono in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina a Pisa.