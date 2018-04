25 aprile, arresti a Firenze: fermato anche un pisano

Polizia e Carabinieri hanno effettuato una 'carica di alleggerimento' quando i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone. I manifestanti in corteo (non preavvisato ma solo annunciato sui social e con volantini), che hanno scandito slogan e acceso fumogeni, sono stati deviati per evitare entrassero in contatto con il corteo ufficiale.

Sono stati quindi fermati e portati in Questura per l'identificazione tre ragazzi ed una ragazza, tra cui il giovane pisano. Nel pomeriggio il fermo si è tramutato in arresto per tutti e quattro. Inizialmente sono stati accusati di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale. Poi si sono aggiunte le accuse di adunata sediziosa e lesioni.

Quando nel pomeriggio del 25 aprile a Pisa si è diffusa la voce dell'arresto dei quattro ragazzi, gruppi antagonisti sono scesi in piazza manifestando di fronte a Palazzo Gambacorti per chiedere la liberazione del compagno pisano.