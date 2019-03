Furti a raffica nelle case in Toscana, 4 in manette: uno era a Pisa

E' stato fermato a Pisa ed era pronto a fuggire in Spagna insieme alla compagna uno dei quattro arrestati nella maxi operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze.

Come riporta FirenzeToday, la banda ha messo a segno almeno 26 furti in abitazioni in tutta la provincia di Firenze e non solo. Colpi sono stati registrati anche nel pisano, a Terricciola e Montescudaio, e a Collesalvetti (Livorno). Dopo una attenta indagine di pedinamento e intercettazioni, i Carabinieri sono riusciti ad arrestare i componenti della banda. Si tratta di quattro uomini di nazionalità albanese di età compresa tra i 38 e i 30 anni, già noti alle forze dell’ordine per gli stessi reati e irregolari sul territorio italiano. Tre sono stati arrestati a Montecatini, dove avevano la loro base logistica, e uno appunto a Pisa da dove stava per lasciare il Paese diretto in Spagna.



Il modus operandi della banda era ben rodato: agivano prevalentemente in frazioni di piccoli Comuni, in una sera riuscivano a mettere a segno almeno 3 o 4 colpi, entravano nelle case quando non c’era nessuno e si spostavano con auto rubate. Proprio grazie al gps installato su uno dei veicoli con cui si spostavano per compiere i furti, i militari sono riusciti a risalire agli spostamenti dei malviventi.

Si spostavano con una Mercedes nera che avevano rubato a gennaio nel Comune di Pontassieve. Seguendo la vettura con il gps ed incrociando le segnalazioni relative ai vari furti commessi in provincia di Firenze, i militari sono riusciti a contare almeno 15 colpi effettuati in soli tre giorni.

Il 22 gennaio hanno abbandonato la Mercedes a Sesto Fiorentino ma pochi giorni dopo ne hanno rubata un’altra: questa volta a San Casciano. Anche in questo caso i Carabinieri hanno seguito gli spostamenti tramite il gps.

“Agivano molto velocemente, si può parlare di veri è propri raid - ha spiegato il capitano Pontillo dei Carabinieri fiorentini - rubavano contanti, merce griffata e monili. Al momento degli arresti, abbiamo ritrovato almeno 3mila euro in contanti e anche bottiglie di vino. Quest’ultimo prodotto è importante per capire se sono stati autori di altri furti perché in molto casi si tratta di bottiglie di vino personalizzate”. Il capitano ha spiegato che la banda era ben organizzata: “Indossavano i guanti già dal pomeriggio”.

Adesso, come si legge sempre su FirenzeToday, i quattro si trovano in carcere a seguito della convalida degli arresti da parte del gip.