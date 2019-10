Depredavano la lavanderia self service: arrestate 4 persone

All'alba di stamani, 29 ottobre, i Carabinieri della stazione di Navacchio hanno arrestato 4 persone, tutte italiane, due uomini e due donne, di età compresa tra i 25 ed i 35 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa. Gli arrestati sono ritenuti gli autori di vari furti ad una lavanderia.

L'attività investigativa ha permesso di identificare i sospettati di quattro colpi commessi nei giorni del 27 luglio, 4 agosto e 15 settembre 2019, in danno dell'esercizio 'Ecorapid' sulla via Tosco Romagnola, civico 1265. Il bottino dei raid è stato di oltre 4.500 euro, più il grave danneggiamento delle gettoniere delle macchine lavatrici. Gli arrestati sono stati condotti in carcere a Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.