Ponsacco, forzano la porta finestra per rubare in un'abitazione: arrestati due giovanissimi

Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, 25 settembre, a Ponsacco, per furto in abitazione, due giovani, un ecuadoriano di 18 anni e una ragazza italiana di 16. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri di Pontedera mentre frugavano in una casa di un'anziana inquilina, in quel momento assente, dopo aver aperto la vetrata della porta finestra. Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati il 18enne presso il domicilio, l’altra minorenne presso il centro di accoglienza di Firenze, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria