Controlli dei Carabinieri: due arresti per spaccio ed evasione dai domiciliari

Due arresti nelle ultime 24 ore da parte dei Carabinieri a Pisa. A finire in manette un tunisino di 18 anni e una donna italiana 50enne.

Il giovane straniero è stato sopreso ieri in viale Gramsci mentre cedeva mezzo grammo di cocaina ad un ragazzo del posto. La successiva perquisizione personale eseguita a carico dell’extracomunitario ha consentito il rinvenimento di una modica quantità della stessa sostanza. Il 18enne verrà giudicato stamattina con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa.

Sempre nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, una donna italiana, sorpresa fuori dalla propria abitazione. Dopo le formalità di rito è stata nuovamente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per stamani.

