Responsabili di furti e rapine: in carcere

Due arresti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontedera.

Il primo nella mattinata di ieri, 12 febbraio, a Ponsacco. A finire in manette un italiano 45enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. L'uomo doveva scontare una pena residua di 6 mesi di reclusione, per reati contro il patrimonio commessi nel 2006. Il 45enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.

Durante la notte invece, a Cascina, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato un 30enne italiano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. Il giovane doveva infatti scontare una pena di 3 anni di reclusione per una rapina in abitazione commessa nel 2010. E' stato così condotto presso il carcere di Pisa.