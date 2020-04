Rapina in farmacia a Calcinaia, via con 2400 euro: 18enni arrestati a Pisa

Sono stati individuati e arrestati i presunti autori di un furto commesso in una farmacia di Calcinaia, dove erano state rubate due casse automatiche contenenti la somma di 2400 euro. I Carabinieri della Sezione Radiomobile li hanno individuati ieri a Pisa: si tratta di due 18enni finiti in manette per furto aggravato in concorso e accompagnati nel carcere Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.



I militari, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato i due, che avevano effettuato una sospetta manovra repentina con l'auto alla vista dei Carabinieri. Da indagini svolte nell’immediatezza, i due sono risultati i responsabili appunto del colpo in farmacia e sono stati arrestati.

