Spaccio di droga tra giovanissimi: nei guai anche una minorenne

Arrestato la notte scorsa, tra venerdì 25 e sabato 26 gennaio, dai Carabinieri della Compagnia di Pisa un giovane gambiano di 21 anni sorpreso in via Consoli del Mare mentre cedeva due grammi di marijuana ad uno studente, identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. A seguito di perquisizione personale i militari hanno rinvenuto ulteriori 24 grammi della stessa sostanza. Il ragazzo è finito così in manette per spaccio di droga ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina nel Tribunale di Pisa.

Nel corso dello stesso servizio un altro gambiano di 22 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver ceduto due grammi di marijuana ad una giovane albanese.

In lungarno Mediceo sono stati invece controllati, perquisiti e successivamente denunciati un tunisino di 22 anni ed una minorenne italiana, trovati in possesso di un involucro contenente tredici dosi di cocaina, con peso complessivo pari a sette grammi.