Spacciano droga in via Notari: arrestati

Sono stati sorpresi la notte scorsa in via Notari a Pisa mentre cedevano ad un giovane del posto un involucro contenente poco più di 5 grammi di marijuana. Ad essere arrestati dai Carabinieri un 34enne ed un 23enne, pregiudicati, entrambi di nazionalità senegalese, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due sono stati perquisiti e trovati in possesso di 19 grammi di marijuana e 42 grammi di hashish, oltre alla somma contante di 105 euro.

Trattenuti in camera di sicurezza, sono stati giudicati stamani con rito direttissimo.