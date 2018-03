Pontedera, sorpresi a spacciare vicino al supermercato: arrestati

Sono stati arrestati dai Carabinieri ieri mattina, 13 marzo, a Pontedera, due cittadini marocchini, di 26 e 28 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I due sono stati infatti sorpresi dai militari nei pressi del supermercato 'Panorama', mentre cedevano, a un tossicodipendente del posto, 1,5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare, a carico dei due, 360 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, i due giovani sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo celebrato questa mattina in Tribunale.