La Rotta, li seguono nel bosco e poi li perquisiscono: spacciatori in manette

Due cittadini marocchini di 39 e 25 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Pontedera nella serata di ieri, lunedì 16 luglio, a La Rotta per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. I militari, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di San Rossore e dalla Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, hanno prima osservato i movimenti nell’area dell’ex stazione ferroviaria della Rotta poi, una volta individuati i sospetti, si sono addentrati nel bosco fermando e perquisendo i due sospettati.

La perquisizione ha portato al rinvenimento di 50 grammi di marijuana, 40 grammi di cocaina (già suddivisi in dosi) e 250 euro in banconote contanti, ritenute provento dello spaccio. Dopo le formalità di rito i due stranieri sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.