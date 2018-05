Fanno la spola con Piazza Cavalieri per spacciare: arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera, 15 maggio, due cittadini gambiani di 20 e 29 anni perché sorpresi a spacciare in zona Piazza Cavalieri. I due sono poi risultati pregiudicati per reati in materia di stupefacenti.

La Squadra Mobile pisana stava eseguendo uno dei servizi di controllo mirati al contrasto dell'attività illecita. Durante l'appostamento è stata osservata la dinamica del sistema: la droga veniva occultata da uno dei due, che restava in disparte, nelle siepi e nei passaruota delle auto in sosta, tra via Consoli del Mare e Piazza Vallerini; poi il compagno prelevava di volta in volta quanto richiesto, dopo che aveva contrattato con i clienti prezzo e quantità.

Al momento del controllo sono stati bloccati entrambe i gambiani durante l'atto di cessione dello stupefacente, insieme ad un giovane studente. Le seguenti ricerche sul posto hanno portato al rinvenimento di circa 30 grammi di marijuana, suddivisa in confezioni pronte per la vendita. L'Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti.