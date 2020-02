Sorpresi mentre spacciano di notte a Pontedera: arrestati

Nella notte fra il 5 ed il 6 febbraio i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato due uomini, un 35enne senegalese ed un 48enne del Gabon, per spaccio di stupefacenti in concorso.

I militari erano impegnati in un servizio di controllo quando hanno sorpreso i due mentre cedevano ad un giovane del luogo mezzo grammo di cocaina. La successiva perquisizione, estesa anche all'abitazione, ha permesso agli operatori di rinvenire 42 involucri in cellophane contenenti medesima sostanza, per un peso complessivo di quasi 12 grammi. Trovata poi una bilancina di precisione e la somma in contanti di 555 euro, ritenuta proventi di attività di spaccio. Arrestati e trattenuti in camera di sicurezza, sono stati giudicati ieri mattina con rito direttissimo.