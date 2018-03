Tentano il furto a scuola e su auto in sosta: arrestati

Sono stati arrestati ieri sera, 16 marzo, dai Carabinieri delle Stazioni di San Romano e Santa Maria a Monte due cittadini italiani di 45 e 54 anni. Il primo sorpreso mentre tentava un furto in una scuola di San Miniato; l’altro, invece, mentre tentava un furto ai danni di tre automobili parcheggiate a Santa Croce sull’Arno. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo fissato per la tarda mattinata di oggi.