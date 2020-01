Sicurezza: accusato di furto arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 30enne di nazionalità italiana, in esecuzione di quanto stabilito dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo deve infatti scontare una pena detentiva domiciliare di 2 mesi per un furto commesso in città. A rintracciare il soggetto sono stati i militari della stazione di Porta a Mare, che lo hanno poi accompagnato presso la sua abitazione.