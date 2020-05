Disturba i clienti in tabaccheria, poi calci e pugni ai Carabinieri: arrestato

Sono dovuti intervenire i Carabinieri per evitare che qualcuno si facesse male in una tabaccheria di Migliarino Pisano. Ieri 26 maggio il proprietario ha dovuto chiamare i militari perché un uomo, in evidente stato di agitazione, con atteggiamenti indisponenti stava disturbando la clientela.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli operatori giunti sul posto hanno tentato di riportare il 31enne alla calma, ma è stato allora che ha perso il controllo dando ancora di più in escandescenze, finendo per aggredire i militari con calci e pugni. E' stato quindi arrestato e stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza dell'Arma, sarà giudicato stamani con rito direttissimo in Tribunale a Pisa.