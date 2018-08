Rompe un dito ad una donna e aggredisce i Carabinieri: in manette

Momenti di caos ieri sera, 9 agosto, alla stazione ferroviaria di Pontedera.

Un 22enne, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di Lari e Navacchio per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, domiciliato in un centro di accoglienza di Firenze, si trovava alla stazione, quando, a conclusione di una discussione, sorta per futili motivi, con una donna del posto, le ha strattonato la mano e le ha sottratto il cellulare. La violenza del brusco movimento ha provocato alla donna la frattura di una falange. I Carabinieri, insieme agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, sono così intervenuti per fermare e identificare il 22enne, nel frattempo spalleggiato da diversi connazionali sopraggiunti sul posto.

Il giovane per sottrarsi al controllo ha iniziato a sferrare calci e pugni contro militari e poliziotti. E' stato infine bloccato, condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamattina.