Ai domiciliari per maltrattamenti si allontana da casa: arrestato

Avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto per maltrattamenti in famiglia commessi a Fucecchio (Fi) nel dicembre 2018, ma i Carabinieri lo hanno sorpreso a Santa Croce sull'Arno mentre rientrava, a piedi, nella propria abitazione dopo essersene allontanato. A finire in manette in flagranza di reato un cittadino senegalese di 44 anni, che è stato riaccompagnato a casa, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo.