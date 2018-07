Donna scappa in un locale dal compagno violento: l'uomo viene arrestato Polizia

E' finito in manette dopo gli ultimi comportamenti violenti. La Polizia ha arrestato la scorsa notte un 42enne residente a Pisa, di origini campane, con l'accusa di atti persecutori ai danni di una donna 49enne residente a Torino.

I due si sono conosciuti in chat ed hanno intrecciato una relazione. Già in passato l'uomo aveva avuto reazioni aggressive, tanto che nel 2010 aveva ricevuto un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Pisa per condotte analoghe.

L'ultimo episodio è accaduto in città, dopo l'arrivo in treno della donna a Pisa. Il nuovo tentativo di ricucire il rapporto si è chiuso con l'accesso d'ira del 42enne, con la malcapitata che ha dovuto allontanarsi da lui, trovare riparo in una pizzeria e chiedere aiuto al 113.

La volante e l'equipaggio della Squadra Mobile hanno quindi arrestato l'uomo, sottoponendolo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.