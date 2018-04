Non vuole pagare il biglietto sull'autobus: avrebbe dovuto essere in carcere

Non voleva pagare il biglietto a bordo di un autobus in centro a Pisa. Sul posto, ieri mattina 5 aprile, è così intervenuta la Polizia che, tramite un controllo in banca dati, ha rilevato che il giovane, M.M. di 25 anni, aveva a carico un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni del Tribunale di Pavia per reati di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.



Il ragazzo, di fatto un senza fissa dimora, è stato così arrestato ed è stato accompagnato dagli agenti in carcere.