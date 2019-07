Noto borseggiatore torna alla stazione dopo il divieto di dimora: arrestato

La Polfer di Pisa ha catturato oggi, 4 luglio, un borseggiatore colpito da ordinanza cautelare di detenzione in carcere. L'uomo, un 55enne extracomunitario, era già noto agli agenti, in quanto si era reso responsabile di numerosi furti in provincia, tanto da essere gravato da divieto di dimora in città a seguito del furto di uno smartphone commesso proprio alla stazione alcuni mesi fa. Evidentemente aveva ripreso a frequentare la zona dato l'afflusso turistico e quindi l'abbondare di potenziali vittime di furti.

La sua presenza non è sfuggita ai poliziotti, che lo hanno allontanato una prima volta alcuni giorni fa. Per questo è stata emessa la misura cautelare più stringente, che è stata poi eseguita non appena l'uomo si è ripresentato alla stazione. Questa volta però per lui è scattato l'arresto con trasferimento al carcere Don Bosco.