Stazione, salgono sul treno e rubano una borsa: ladre arrestate prima della fuga

Sono state trovate con ancora la borsa rubata in mano. Due borseggiatrici sono state arrestate stamani, 30 agosto, dalla Polizia Ferroviaria di Pisa centrale. Si tratta di due giovani di 19 e 23 anni, etnia rom.

Le ragazze hanno messo in pratica una collaudata dinamica di azione: erano le 11.30 circa quando le due sono salite a bordo del treno ed hanno sottratto una borsa ad una turista, mentre lei stava sistemando le sue valigie negli scomparti. Le ladre speravano di sfruttare la consueta confusione delle fasi di salita e discesa per passare inosservate, ma sono state notate dagli agenti. Gli operatori le hanno bloccate mentre stavano tentando di allontanarsi dal treno in partenza.

Dopo l'arresto la refurtiva è stata restituita alla vittima, che ha così potuto continuare la sua vacanza in Italia immediatamente. Le due arrestate invece saranno processate per direttissima domani mattina al Tribunale di Pisa.