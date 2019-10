Borseggiatrici fermate in zona Duomo dalla Polizia Municipale

Quattro borseggiatrici sono state fermate mercoledì mattina dalla Polizia Municipale in zona Duomo. Erano molto giovani: due tredicenni, una diciassettenne e una maggiorenne incinta. Alla vista degli agenti hanno cercato di allontanarsi rapidamente, ma sono state raggiunte e controllate dagli agenti. Le giovani sono così state trovate in possesso di 500 euro e 480 dollari. Proprio pochi minuti prima un turista asiatico si era rivolto ai vigli denunciando di essere stato derubato mentre stava scattando fotografie ai monumenti.

Una volta concluso l'intervento, le minorenni sono state affidate ai servizi sociali, mentre la maggiorenne, su cui pendeva anche un divieto di dimora nella città per ordine del Questore, è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria. Tutte e tre le minori non sono residenti a Pisa.

Una scena purtroppo simile si è verificata anche oggi, venerdì 18 ottobre, sempre nell'area duomo. Ad essere arrestati, colti in flagranza di reato, sono state due donne ed un uomo stranieri, sopresi mentre derubavano un anziano turista canadese. In due hanno prima distratto il malcapitato, mentre il terzo gli ha sfilato dalla tasca il portafogli. La vittima non si era accorta di niente, è stata raggiunta dagli agenti in seguito, che lo hanno avvisato e invitato a sporgere denuncia per rientrare in possesso dei propri averi. I tre arrestati sono attualmente detenuti nella cella di sicurezza della Sesta Porta e della Municipale di Pontedera, in attesa del processo per direttissima di domani.

Altro intervento c'è stato nella serata di martedì, nell’ambito dei controlli in borghese nell'area della movida. Gli agenti hanno sventato il furto di un telefono cellulare: la pattuglia in servizio ha notato un giovane, già conosciuto per precedenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti, che repentinamente ha sottratto un telefono caduto inavvertitamente a terra al cliente seduto al tavolo di un locale in Borgo Stretto. Grazie all'intervento immediato degli agenti il telefono è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

"Siamo a 12 arresti - ha commentato l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - oltre a 4 fermi, solo negli ultimi 20 giorni, tutti per furti con destrezza a danni di turisti in zona monumentale. Mi complimento con il corpo della Polizia Municipale per l’impegno dimostrato nel contrasto ai borseggiatori e ringrazio Comandante e agenti per tutto il lavoro aggiuntivo che consegue in caso di arresto e detenzione in cella di sicurezza, soprattutto nei casi di arresti multipli. Un segnale importante che dimostra come sia possibile contrastare questo fenomeno così dannoso e lesivo per l’immagine della città e per la sicurezza di cittadini e turisti".