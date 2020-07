Arrestato a maggio per spaccio, viola il divieto di dimora: in carcere

Era stato arrestato per spaccio nello scorso mese di maggio, processato e sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Pisa. Le ripetute violazioni commesse hanno portato l’aggravamento della misura cautelare. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, all’interno di una fabbrica abbandonata, hanno rintracciato l’uomo, un tunisino 43enne, e lo hanno così arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere Don Bosco di Pisa.

