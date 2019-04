Deve scontare due mesi di reclusione: arrestato a Cascina

Ieri pomeriggio, 11 aprile, a Cascina i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un italiano di 58 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa. L'uomo doveva espiare una pena residua di 2 mesi di reclusione per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.