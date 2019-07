Bancarotta fraudolenta e danneggiamento: in carcere 46enne

Nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, a Castelfranco di Sotto, i Carabinieri hanno arrestato un italiano 46enne, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, dovendo scontare 3 anni e 9 mesi di reclusione per un cumulo di pena per i reati di bancarotta fraudolenta e danneggiamento, commessi nelle provincie di Lucca e Pistoia tra gli anni 2008 e 2009. Dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa.