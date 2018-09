Rapina commessa a Carrara nel 2010: in carcere

E' stato arrestato nel pomeriggio di ieri, sabato 15 settembre, dai Carabinieri a Castelfranco di Sotto, un cittadino albanese di 32 anni, in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione. L'uomo è ritenuto responsabile di una rapina commessa a Carrara nell’agosto del 2010 ed è per questo stato condannato alla reclusione, esecutiva per ordine dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Massa.



Dopo le formalità, il 32enne è stato accompagnato in carcere a Pisa.