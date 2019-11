All'obbligo di dimora per spaccio viene sorpreso con un cellulare rubato: in carcere

E' stato arrestato dai Carabinieri a Pontedera un 29enne marocchino, pregiudicato.

I militari hanno rintracciato il giovane, notificandogli un provvedimento di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora a Ponsacco, cui era sottoposto per un episodio di spaccio di stupefacenti commesso lo scorso ottobre, con la custodia cautelare in carcere; il provvedimento è stato necessario per le violazioni alle prescrizioni commesse dal 29enne e accertate dai militari che lo hanno sorpreso in possesso di un telefono cellulare risultato rubato.

Arrestato,è stato così accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.