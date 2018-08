Sorpreso con 10 grammi di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 6 agosto, nel corso di un servizio predisposto per la prevenzione e repressione della microcriminalità, i militari della Stazione Carabinieri di Pisa hanno arrestato un tunisino di 25 anni. Il giovane, perquisito dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di 9,5 grammi di cocaina. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata.