Rubavano nelle case fra Pisa, Firenze e Pistoia: due arresti

Sono sospettati di aver eseguito fra Pisa, Firenze e Pistoia almeno 10 furti in abitazione, più un assalto ad un supermercato. All'alba di oggi, 16 luglio, i Carabinieri di San Miniato hanno dato avvio all'operazione 'Kai Kai', che ha portato all'applicazione di due misure cautelari a carico di due persone di nazionalità georgiana. Una di queste è agli arresti domiciliari, l'altra, destinataria di misura cautelare in carcere, si trovava già reclusa alla Casa Circondariale di Firenze Sollicciano per un altro reato. Ora sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa con il Pm dott.ssa Miriam Pamela Romano, la banda sarebbe composta da almeno altre 4 persone della stessa nazionalità. Hanno agito fra fine 2017 e durante il 2018, deprendando case ed un'attività commerciale, portando via denaro, oggetti preziosi, orologi e qualsiasi altro materiale ritenuto di valore, dagli alcolici a persino un salvadanaio con dentro 50 euro.

I furti avvenivano sempre con lo stesso modus operandi: approfittando dell'assenza dei proprietari i ladri entravano forzando una porta o una finestra, oppure grazie ad una 'chave bulgara' riuscivano a superare ed aprire perfino porte blindate, evitando rumori e segni di effrazione. Uno dei due arrestati si occupava di piazzare la merce sul mercato.