Trovato a Castelfranco 21enne condannato per rapina: ora è in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 16 aprile, i Carabinieri di San Miniato hanno arrestato a Castelfranco di Sotto un giovane di 21 anni, rintracciato durante i quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Al ragazzo è stata così notificata l'ordinanza di esecuzione per la carcerazione, emessa dalla Procura della Repubblica di Pisa, per il reato di rapina continuata in concorso, commesso nella provincia pisana nel mese di aprile 2019. Deve scontare poco più di 4 anni di prigione. Ora il 21enne si trova in carcere al Don Bosco.