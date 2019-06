Cascina, si avvicina alla moglie maltrattata: 41enne va in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, i Carabinieri di Cascina hanno arrestato un rumeno di 41enne, per un'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Pisa, in sostituzione e aggravamento di una precedente misura non rispettata del divieto di avvicinamento alla vittima. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno del coniuge.