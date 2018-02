Scarica elettrica contro il rivale e vestiti delle ex a pezzi: arrestato dj

Si sono concluse le indagini a carico di un dj pisano, accusato di maltrattamenti, atti persecutori, violazione di domicilio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ha avuto origine dalle denunce di alcune donne che, nel corso degli ultimi mesi, avevano avuto una relazione con l'uomo. Una volta troncato il rapporto per le violenze anche gravi che erano costrette a subire, l'uomo, secondo quanto affermato dalle stesse ex, iniziava dei veri e propri atti persecutori nei loro confronti. Infatti, oltre a seguirle in varie occasioni e denigrarle, le avrebbe minacciate via chat e, dopo essere entrato nelle loro abitazioni, ne avrebbe fatto a pezzi i vestiti, danneggiato gli arredi o le loro auto.

Alla fine di novembre scorso, il dj, raggiunta in un parcheggio una ex compagna che era insieme ad un altro uomo, ha aggredito il 'rivale' con un taser da 40000 volt e si era poi scagliato con un bastone contro la ex, che nel frattempo si era rifugiata in auto, cercando di infrangerne un finestrino.

Il dj non è comunque nuovo ad episodi di questo genere. Già nel 2016 era stato arrestato e successivamente condannato, durante un soggiorno all’estero, per aver picchiato la compagna dell’epoca, causandole delle importanti lesioni al volto mentre si trovavano in una stanza d’albergo.

Considerati gli elementi raccolti e la personalità violenta dell'uomo, che in passato si era anche rivolto ad un centro di aiuto per 'uomini maltrattanti', il GIP del Tribunale di Pisa ha ritenuto indispensabile l’applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale per arginare le sue condotte violente. Per lui sono così scattati gli arresti domiciliari.

"In un periodo in cui le cronache riportano episodi di violenza contro le donne, l’attenzione e l’impegno della Polizia di Stato per il contrasto del fenomeno è costante - sottolineano dalla Questura di Pisa - indispensabile però appare la collaborazione delle vittime, dei familiari e degli amici che troveranno, negli operatori specializzati, persone pronte ad ascoltarli, per prevenire e reprimere, insieme all’Autorità Giudiziaria, qualsiasi manifestazione di violenza".