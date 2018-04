E' ai domiciliari ma passeggia in Corso Italia: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 aprile, a Pisa, i Carabinieri hanno arrestato, per evasione dagli arresti domiciliari, un moldavo di 23 anni, ritenuto responsabile di diversi furti. Il giovane, sorpreso in Corso Italia senza alcun motivo, è stato arrestato e ricondotto presso il proprio domicilio da due Carabinieri che, liberi dal servizio, lo hanno visto e riconosciuto, per poi procedere al compimento degli atti.