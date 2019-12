Evade dai domiciliari e rimane coinvolto in un incidente

Doveva essere agli arresti domiciliari, ma, uscito di casa, è rimasto coinvolto in un incidente.

I Carabinieri hanno così arrestato a San Miniato in flagranza di reato un 47enne italiano, per evasione dai domiciliari cui era sottoposto per una serie di reati commessi nel circondario.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, nell’effettuare i controlli presso il domicilio dell’uomo, ne hanno infatti constatato l'assenza e lo hanno localizzato poco dopo in località Roffia, dove era stato coinvolto in un sinistro stradale senza feriti, mentre era alla guida di un’auto.

Arrestato, è stato nuovamente condotto ai domiciliari.