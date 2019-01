Santa Croce sull'Arno: arrestata una 30enne per evasione

Nella mattinata di oggi, 7 gennaio, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un'italiana di trenta anni in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze perché deve scontare una pena di sei mesi di reclusione per il reato di evasione. La stessa è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere in regime di detenzione domiciliare.