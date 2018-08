Sorpresa in un appartamento a Ponsacco: donna in manette

E' finita in manette ieri sera, 29 agosto, a Ponsacco una italiana, di 47 anni, per tentato furto.

La donna, dopo aver forzato una porta finestra, era entrata all’interno di un’abitazione del centro cittadino, ed è stata poi sorpresa mentre aveva già prelevato ed accantonato vari strumenti audiovisivi e materiale informatico. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito il recupero della refurtiva, restituita ai proprietari.

La donna è stata condotta in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.