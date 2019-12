Cisanello, ruba cosmetici al supermercato: arrestata

Arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri una 42enne italiana. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti su richiesta del personale addetto alla vigilanza presso un supermercato di via Cisanello a Pisa. Qui hanno arrestato la donna, sorpresa a sottrarre prodotti cosmetici per un valore complessivo di 160 euro.