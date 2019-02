Arrestata per evasione: dai domiciliari finisce in carcere

Nella tarda mattinata di ieri, 31 gennaio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato un’italiana di 30 anni, in esecuzione di un decreto della sospensione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare e contestuale accompagnamento in carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa. Il provvedimento è scaturito a seguito dell’arresto per evasione eseguito lo scorso 24 gennaio dai militari della Stazione di Castelfranco di Sotto. La donna, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Firenze.