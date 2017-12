Santa Croce sull'Arno, lancia cocaina dall'auto in corsa: 16enne in manette

Arrestato ieri mattina, 27 dicembre, a Santa Croce sull'Arno, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile un ragazzo italiano di 16 anni per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I militari hanno infatti fermato sulla via Francesca un'auto dalla quale avevano visto lanciare un involucro di carta. Il minorenne, passeggero nell’automobile del fratello conducente, a sua volta denunciato in stato di libertà, si era infatti voluto liberare di 12 dosi di cocaina, dopo aver visto il posto di controllo dei Carabinieri. Il recupero dell’involucro ha quindi indotto i militari a condurre una più approfondita perquisizione, che ha permesso di trovare 220 euro in contanti e, a casa del minore, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le formalità, il 16enne è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Firenze, in attesa della convalida da parte del giudice.