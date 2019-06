Passeggia con un bicchiere 'portadroga' in mano: arrestato

Passeggiava in piazza Santa Caterina tenendo in mano un bicchiere di una nota catena di fast-food. Il giovane, un senegalese di 23 anni senza fissa dimora, è stato notato da una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata nei controlli antidroga in centro.

Alla vista dei militari e dell’unità cinofila il ragazzo ha cercato di allontanarsi velocemente a bordo della sua bicicletta ed a quel punto è stato fermato e controllato.

All’interno dell’inusuale contenitore erano nascosti oltre 60 grammi di marijuana, già suddivisi in vari involucri e pronti per essere venduti. Il 23enne, con precedenti analoghi, è stato quindi arrestato e processato per direttissima dal Tribunale di Pisa, che ha convalidato l’arresto ed emesso la misura cautelare del divieto di soggiorno a Pisa.

I controlli antidroga sono stati estesi anche alla zona della stazione, dove sono state individuate e segnalate alle competenti Prefetture 3 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Complessivamente, le attività svolte hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 100 grammi di sostanze di vario tipo (hashish, marijuana, cocaina ed eroina).