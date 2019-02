In bici con eroina e cocaina: 24enne arrestato

Controllo del territorio rafforzati da parte della Questura di Pisa, sulla base degli esposti dei cittadini e dei residenti e delle loro segnalazioni alla sala operativa.

Nella tarda serata di ieri, lunedì 4 febbraio, una pattuglia delle Volanti, in occasione di un posto di controllo in via Benedetto Croce, ha fermato ed identificato un giovane in bicicletta che, al momento del controllo, ha manifestato un particolare nervosismo. Il ragazzo, un cittadino tunisino di 24 anni, è stato sottoposto a perquisizione da parte degli agenti che hanno trovato, all’interno dell’elastico dei suoi pantaloni, ben 24 confezioni di cellophan trasparente contenenti eroina e cocaina. Il 24enne, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale.

Sempre nella serata di ieri, le altre pattuglie impiegate nei servizi di controllo con l’aiuto degli equipaggi messi a disposizione dal Reparto Prevenzione Crimine Polizia di Firenze, hanno rintracciato nel centro storico, nella zona di Piazza dei Cavalieri, tre cittadini stranieri irregolari che sono stati trattenuti tutta la notte negli uffici della Questura per poter essere espulsi dal territorio nazionale nella giornata di oggi.

Il controllo straordinario delle Volanti di ieri sera è stato accompagnato da un servizio specifico svolto da personale della squadra della Polizia Amministrativa per accertare o meno la presenza di pregiudicati o persone pericolose all’interno dei locali pubblici cittadini, sempre tenendo conto delle segnalazioni dei residenti. In particolare all’interno di un locale nel centro è stato trovato un cittadino italiano, pregiudicato, con misura di prevenzione in atto del divieto di ritorno nel Comune di Pisa; a seguito di perquisizione personale gli è stato anche trovato addosso un coltello. L'uomo è stato immediatamente denunciato e l’esercizio pubblico sarà sottoposto ad ulteriori controlli al fine di verificarne le frequentazioni per eventuali sanzioni amministrative collegate alla licenza.