Aveva cocaina in casa: arrestato 26enne

Nella mattinata di ieri, 5 febbraio, a Pontedera, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, condotto unitamente a personale della Compagnia Intervento Operativo del Battaglione Carabinieri 'Toscana' e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno di un’abitazione sulla via Tosco Romagnola, all’interno della quale hanno bloccato e arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un cittadino marocchino di 26 anni.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti, nascosti all’interno del vano cucina, 12 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente ed una somma contante di 130 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata di oggi davanti al Tribunale di Pisa.