San Miniato, marijuana in casa: arrestato 23enne

E' finito in manette ieri sera, 26 gennaio, a San Miniato, un cittadino albanese 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso in possesso di una dose di cocaina, presumibilmente destinata allo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del giovane ha permesso di trovare oltre 150 grammi di marijuana, già divisa in otto confezioni, e vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza e sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa.