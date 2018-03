Castelfranco di Sotto, hashish in casa: arrestato 41enne

Nel primo pomeriggio di ieri, 20 marzo, a Castelfranco di Sotto, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni, ottemperando all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa, per reati inerenti la detenzione di sostanze stupefacenti, commessi nell’estate del 2015, quando fu sorpreso in possesso di una ingente quantità di hashish, nascosta presso il proprio domicilio.