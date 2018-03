Fugge all'alt della Polizia: in auto e in casa aveva droga e soldi

Aveva forzato l’alt, imposto dalla pattuglia della Polizia Stradale sulla Tosco-Romagnola, impegnata nei controlli nella zona della Fornace a Pontedera, ed era scappata via a gran velocità l’auto che, ieri, 24 marzo, nel primo pomeiggio, è stata poi raggiunta, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Alla guida un marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. La perquisizione, condotta dai militari della Compagnia di Pontedera, ha permesso il rinvenimento di un involucro, nascosto nella consolle alzacristalli dal lato conducente, che conteneva circa 60 grammi di cocaina in pietra, insieme a un imballo di banconote per un ammontare complessivo di 1640 euro. Sulla strada, inoltre, poco più avanti rispetto al posto di controllo forzato dall’auto, dove dal lato passeggero era saltata fuori e poi fuggita a piedi un'altra persona non ancora identificata, i Carabinieri cinofili di San Rossore hanno trovato un ulteriore involucro, lanciato fuori dall’auto in corsa, con altri 1700 euro in banconote di diverso taglio.

La perquisizione si è poi allargata alla casa del 25enne. Nell'abitazione, Carabinieri e Polizia Stradale hanno trovato e sequestrato altri 2360 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento di spaccio. Ma le attività di ricerca si sono ulteriormente dirette poi verso un’altra automobile, sempre nella disponibilità del marocchino e parcheggiata poco lontano dalla casa. Il cane Lion, opportunamente indirizzato dal suo Carabiniere conduttore, ha infatti segnalato, in modo inequivocabile, la presenza di droga nella macchina, proprio nei pressi della consolle alzacristalli, stesso nascondiglio utilizzato sull’altra auto. Così militari dell'Arma e agenti della Stradale hanno rinvenuto, suddivisa in involucri da 60 grammi circa ciascuno, altri 600 grammi di cocaina in pietra.

Dopo le formalità di rito, il 25enne marocchino è stato così arrestato in flagranza del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e condotto in carcere a Pisa, in attesa della convalida da parte del Giudice.